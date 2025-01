Ancora incursioni all’hotel K2, i residenti della zona: “AccadrÃ  qualcosa di grave”

Passano gli anni, non l’abitudine di alcuni giovani di salire in cima all’edificio, scattarsi dei selfie oppure, come accaduto la notte dell’ultimo dell’anno, lanciare dei petardi nel vuoto. Succede all’ex Hotel K2, la struttura ricettiva di via Emilia Parmense dismessa da oltre un decennio e lasciata da allora in uno stato di totale abbandono.

“Prima o poi accade qualcosa di grave se non si interviene” denunciano alcuni residenti che in più di un’occasione hanno assistito alle incursioni di ragazzini, notturne e non solo, all’interno dell’hotel-fantasma. Sull’argomento c’è ora un’interrogazione, depositata dalla capogruppo in consiglio di FdI, Sara Soresi, che sollecita un intervento rapido affinché si risolva la questione una volta per tutte.