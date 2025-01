Controlli in strutture ricettive e affittacamere: a Piacenza sedici ispezioni

In vista dei numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programma in tutta Italia e considerando il contesto internazionale delicato, anche in provincia di Piacenza sono stati intensificati i controlli sulle cosiddette “locazioni brevi”.

L’obiettivo è prevenire possibili rischi per l’ordine pubblico e garantire che queste strutture non vengano utilizzate per ospitare persone legate ad attività criminali o terroristiche.

Un aspetto fondamentale riguarda l’obbligo, per i gestori delle strutture ricettive, di identificare i clienti al momento del check-in, verificandone i documenti e comunicando i dati alla questura entro 24 ore (o entro 6 ore, in caso di soggiorni brevi).

Questo processo avviene tramite il portale “Alloggiati Web”, uno strumento che consente di registrare i dati in modo rapido e sicuro.

Nell’ambito di questi controlli, sul territorio di Piacenza sono state ispezionate 16 strutture ricettive. Durante le verifiche, condotte da personale qualificato, non è emersa alcuna irregolarità: tutti i gestori controllati si sono dimostrati rispettosi delle normative vigenti.

Questa attività di monitoraggio proseguirà nei prossimi mesi, a garanzia sia della sicurezza pubblica sia della serenità dei titolari delle strutture.

“È importante ricordare – spiega la questura – che il mancato rispetto di queste regole comporta gravi conseguenze, inclusa la denuncia penale per i gestori inadempienti”.