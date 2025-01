Incendi a Los Angeles, la piacentina Elenia Tinelli: “L’aria è irrespirabile”

A Los Angeles le fiamme stanno divampando da due giorni, distruggendo case, alberi, edifici di ogni tipo.

Al momento si contano già cinque morti, più decine di feriti. Le persone evacuate sono addirittura più di 130.000, migliaia gli edifici distrutti, sei i grandi roghi. Tanti i disagi, le scuole rimangono chiuse, sono più di un milione le persone che adesso sono senza elettricità.

Nella capitale internazionale del cinema abitano anche molti italiani, fra cui alcuni piacentini. Una di loro è Elenia Tinelli, assistente veterinaria, che vive lì da un anno e mezzo insieme a Massimiliano Narciso, anche lui piacentino, character designer e premio Oscar per il corto “War is over!”. Tinelli ci ha raccontato questi giorni di apprensione: “Per fortuna qui a casa nostra la situazione è abbastanza tranquilla. In generale, però, è davvero difficile. C’è fumo dappertutto. Molta gente porta la mascherina, soprattutto nelle zone più colpite, perché l’aria è irrespirabile. Sono tutti molto spaventati”.

Un momento, il più terrificante per loro, proprio rientrando dall’Italia: “Quando eravamo in aereo, prima di atterrare all’aeroporto Los Angeles International, poco distante dall’incendio più grande, il comandante ci ha avvisati che avremmo attraversato la nube di fumo. Il vento era fortissimo, ballava tutto, non si vedeva niente e sembrava di essere dentro l’incendio, è stato tremendo”.