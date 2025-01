Soste selvagge e troppi Tir, pochi servizi: il malcontento abita a Roncaglia

Passano gli anni eppure le cose non sembrano cambiare a Roncaglia per quel che riguarda il traffico dei mezzi pesanti sulla strada provinciale e anche per alcuni servizi che sarebbero indispensabili e invece faticano a far crescere la frazione di Piacenza. Ci sono camion che vengono parcheggiati troppo vicini alla strada provinciale, alcuni addirittura in mezzo alla carreggiata nei pressi della vecchia scuola elementare e nelle ore di punta il passaggio dei veicoli rende difficoltoso l’attraversamento pedonale. I titolari della farmacia Roncaglia vedono ben tutto questo ogni giorno e possono confermare che “in certi momenti ci vogliono anche cinque minuti d’orologio per andare dalla nostra farmacia al bar qui di fronte. Questo perché i mezzi pesanti, oltre a sostare in maniera scorretta nelle vicinanze, passano anche a velocità troppo sostenuta e sono pericolosi: c’è un autovelox appena prima arrivando da Piacenza, ma fa ben poco…”.

“MANCANO SERVIZI PRIMARI”

C’è necessità anche di servizi, per esempio “un negozio di alimentari farebbe comodo perché qui non abbiamo molto e qualche passaggio in più del bus”, ma ancora di più servirebbe “un centro prelievi: era stata avanzata la proposta di metterne uno dove c’è la vecchia scuola e sarebbe importante per una parte del paese. Ci sono infatti dei residenti anziani che sono costretti ad andare a Caorso oppure a Piacenza ed è un problema, in questo modo si risolverebbe”.