Sporcizia, alimenti per terra e carenze igienico-sanitarie: sanzionato locale etnico

Carenze igienico-sanitarie, sporcizia e alimenti sul pavimento. I carabinieri del Nas di Parma hanno sanzionato il responsabile legale di una rosticceria etnica di Piacenza con una multa dal valore di mille euro.

Nel corso del controllo – si legge della nota dei Nas – sono infatti emerse carenze igienico-sanitarie all’interno del locale cucina. Le verifiche hanno evidenziato sporcizia vetusta sulle attrezzature, sui piani di lavoro e sulle piastrelle delle pareti.

Sono stati inoltre rinvenuti taglieri usurati utilizzati per le lavorazioni alimentari. Inoltre, prosegue la nota dei Nas, “gli impianti frigoriferi e congelatori risultavano interessati da un’eccessiva formazione di ghiaccio. È stata rilevata la presenza di alimenti confezionati collocati direttamente sul pavimento, in evidente violazione delle

normative igieniche”. Infine, sono stati trovati materiali e oggetti non attinenti all’attività accumulati negli spazi di lavoro.

Locale sanzionato

A seguito delle irregolarità riscontrate, al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a mille euro.

L’operazione rientra nelle attività ordinarie di controllo svolte dai Carabinieri del Nas per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica.