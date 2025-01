Guida in stato di ebbrezza e monopattino senza casco: ritiro di patente e sanzione

Mercoledì 8 gennaio, intorno alle 21, una pattuglia della sezione infortunistica stradale del comando di via Rogerio è intervenuta per i rilievi di un incidente avvenuto in via IV Novembre a Piacenza. Lo scontro ha coinvolto un’auto in transito, finita contro un veicolo in sosta. Alla guida dell’auto c’era una trentenne originaria di un Paese dell’Est Europa, risultata positiva all’alcoltest con un tasso alcolemico di 1,38 g/l.

La donna è stata deferita all’autorità giudiziaria, le è stata ritirata la patente con una decurtazione di 10 punti e il veicolo è stato sottoposto a fermo. Sono ancora in corso gli accertamenti di rito nell’ambito delle indagini preliminari, finalizzate a ulteriori approfondimenti investigativi e alla valutazione di eventuali azioni penali.

La polizia locale ricorda che in casi come questo è prevista una sanzione pecuniaria che va dagli 800 ai 3.200 euro.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, una pattuglia motociclistica ha sanzionato un conducente di monopattino per mancato utilizzo del casco all’incrocio tra via Roma e via Genocchi. Anche in questa occasione, gli agenti hanno ribadito l’importanza di una guida responsabile e conforme alle norme, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato. La mancanza del casco, infatti, era già costata una sanzione il giorno precedente a un altro conducente di monopattino coinvolto in una collisione con una bicicletta.

La settimana scorsa, inoltre, si era verificato un altro incidente in città tra un’auto e un monopattino: in quel caso, fortunatamente, il conducente del monopattino indossava il casco, evitando conseguenze più gravi.