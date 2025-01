Ha riaperto il Mercato Coperto di Campagna Amica: tante novità per il 2025

Il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana 17 a Piacenza riapre i battenti oggi, venerdì 10 gennaio. Promosso dalla Coldiretti, la realtà che consente ai consumatori l’incontro diretto con i produttori agricoli, riparte in un 2025 che si annuncia con tante novità, a cominciare dall’area enoteca che ha ulteriormente arricchito la sua offerta con nuove cantine piacentine per raccontare le eccellenze dei nostri colli.

Novità anche per gli orari: nel 2025, il Mercato Coperto sarà aperto ogni giorno dal lunedì al sabato per la pausa pranzo (12-14.30), mentre per la spesa dai produttori il martedì e il venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 15.

Il martedì e il venerdì l’area ristoro resterà aperta fino alle 22 con un’offerta di agri-aperitivi e cene che spazieranno tra i nostri sapori e vedranno nel corso dei prossimi mesi eventi a tema e degustazioni.

Imminente anche la ripartenza dei corsi di cucina e dei laboratori per adulti e bambini, la programmazione sarà pubblicata sul sito mercatoviafarnesiana.it dal quale sarà possibile iscriversi.

I MERCATI CONTADINI NELLE PIAZZE

Proseguono anche i tradizionali mercati contadini all’aperto. In piazza Duomo a Piacenza sono presenti anche due nuove aziende di Campagna Amica, Canta Gallo (formaggi di capra) e Roncolo Bosco (aromatiche).

EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA

Per Campagna Amica è un avvio 2025 particolarmente intenso: dal prossimo lunedì avranno inizio le lezioni nelle scuole piacentine nell’ambito del progetto di Educazione Alimentare che da 25 anni viene promosso da Coldiretti Donne e Coldidattica.

L’iniziativa, rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, ha come titolo, per l’anno scolastico 2024-2025, “Per fare un frutto ci vuole un fiore. Conosciamo l’agricoltura locale, l’origine del cibo e la Dieta mediterranea” e si prefigge si far incontrare il mondo della scuola con quello dell’agricoltura sensibilizzando i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza. La festa finale si svolgerà a Piacenza il 28 maggio.