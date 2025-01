Infreddoliti e spaventati si rifugiano sotto le auto in sosta: gatti salvati dagli agenti

Infreddoliti e spaventati, avevano trovato riparo sotto alcune auto in sosta, venendo notati dai passanti che hanno allertato la polizia locale. Protagonisti della vicenda, alcuni gatti – cuccioli e adulti – che nella tarda serata di mercoledì 8 gennaio, poco prima di mezzanotte, sono stati rinvenuti in viale Sant’Ambrogio a Piacenza, dove gli agenti intervenuti hanno richiesto la collaborazione dell’associazione Aisa, i cui volontari si sono occupati di constatare le condizioni di salute dei felini, prendendoli in carico per il successivo affidamento alla clinica veterinaria.