L’influenza corre in Pronto soccorso: l’emergenza colpisce i grandi anziani

Dal Pronto soccorso di Piacenza arriva la conferma del forte afflusso di persone con infezioni respiratorie batteriche. Siamo al picco dell’influenza e ogni giorno, specialmente gli anziani, approdano in ospedale. Può accadere che non ci siano sufficienti posti letto nell’immediato per ricoverare e c’è chi aspetta anche 24 ore in Ps prima di trovare una sistemazione ospedaliera. Il picco influenzale pesa ma in questo periodo la stessa Pneumologia vede molte polmoniti batteriche non virali, ne vengono colpite anche persone giovani con malattie croniche.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ