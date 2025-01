Pecorara, addio allo storico farmacista Cesare Scarì: “Era sempre in servizio”

Si è spento a Milano Cesare Scarì, ex storico farmacista di Pecorara. Per 36 anni, dal 1979 al 2015 Scarì, che era originario di Roma, aveva prestato servizio tra i monti dell’alta Val Tidone, anticipando servizi come la consegna a domicilio dei farmaci e prestando grande attenzione soprattutto agli anziani.

Nel 2015 la comunità di Pecorara lo aveva omaggiato, in occasione della pensione, tramite un targa, che gli era stata consegnata dal sindaco Franco Albertini. “Era sempre in servizio – ricorda il sindaco Albertini – per lui non esistevano domenica, Natale o Capodanno. Era sempre reperibile, prima del cellulare aveva un cordless con antenna che portava sempre con sé, anche al bar per essere sicuro di poter essere rintracciato”.

A Pecorara, Scarì era arrivato dopo che, all’età di cinquant’anni, era rimasto senza lavoro e aveva sempre espresso gratitudine ad un territorio che, diceva lui, gli aveva dato una seconda opportunità.

