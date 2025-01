Tea, due lauree e la scelta di vivere col camper: “Una vita tra danza e cucina”

A 27 anni, con due lauree in Scienze chimiche tossicologiche e Valutazione del rischio delle sostanze chimiche, Tea Bersani ha scelto di abbandonare gli schemi del lavoro tradizionale per inseguire uno stile di vita libero e senza confini. Dopo centinaia di candidature andate a vuoto o offerte lavorative deludenti, la piacentina ha deciso di reinventarsi, unendo passione e coraggio.

Oggi Tea si divide tra spettacoli di giocoleria con la sua staffa in fuoco, danza e acrobatica, esibendosi in festival e piazze italiane, e lavori stagionali in Francia e Svizzera, dove si occupa di raccolte agricole. Da quest’anno, la sua vita si è ulteriormente trasformata grazie all’acquisto di un camper, che le consente di lavorare e vivere ovunque.

Attualmente trascorre l’inverno sull’Alpe Devero, dove lavora nelle cucine di una baita e propone spettacoli di arte circense. Il futuro? Ancora da decidere, ma tra i suoi sogni c’è un’esperienza in India, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti.

“Non ho un posto mio, ma tutti i posti sono casa,” afferma con serenità e determinazione.

L’ARTICOLO DI ALICE MORELLI SU LIBERTÀ