Angelina Jolie invia un dono al piacentino Ferruccio Mezzadri, autista della Callas

La grande attrice Angelina Jolie, interprete di Maria Callas, ha dichiarato che il film “Maria” di Pablo Larraín – in sala in questi giorni – rappresenta “una nuova riflessione sul concetto di Diva”. Nel film, nelle sale piacentine in questi giorni, la Jolie è affiancata dal grande Pierfrancesco Favino che interpreta il suo autista e tuttofare Ferruccio Mezzadri, piacentino originario di Villanova, alle dipendenze della Callas per oltre vent’anni, fino al giorno della sua morte.

Tra i ricordi più struggenti di Mezzadri c’è proprio quello del giorno della scomparsa della Callas, il 16 settembre 1977, a soli 53 anni.

Alla recente Mostra di Venezia, Ferruccio è stato (giustamente) invitato, ma non è andato. Angelina Jolie gli ha inviato personalmente un dono in segno di stima e gratitudine. Mezzadri non ama la ribalta, anzi si concede a pochi.

L’articolo completo di Eleonora Bagarotti su Libertà