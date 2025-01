Appena arrivato a Piacenza partecipa a una rissa e riceve due coltellate al braccio

Appena arrivato a Piacenza uno straniero di origini nordafricane è stato coinvolto in una rissa, nella quale è rimasto ferito dopo aver subito due coltellate ad un braccio. Arrivato in ospedale dopo essere stato medicato ha ricevuto la visita degli agenti di polizia che hanno provato a ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo però ha rifiutato di rispondere a tutte le domande degli inquirenti.

La rissa sarebbe avvenuta il pomeriggio di venerdì 10 gennaio in via Calciati, non lontano dai giardini di largo Erfurt, zona dove in passato si sono verificati diversi casi di accoltellamenti, risse e pestaggi e anche un caso di un uomo che ripetutamente colpito a bottigliate alla testa era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza.

Il protagonista dell’ultimo episodio di violenza è un trentenne magrebino. In via Calciati vi era stata una discussine fra arabi e ad un certo punto gli uomini erano passati agli insulti, alle minacce e poi alle vie di fatto picchiandosi a calci e pugni. Ad un certo punto è comparso anche un coltello, con il quale sono stati inferti due tagli al braccio dello straniero.