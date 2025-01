Bando infermieri: a Piacenza solo 80 domande, allarme dei sindacati

Infermieri, preziosissimi ma spesso insufficienti ai bisogni delle corsie ospedaliere e dei servizi territoriali. A loro peraltro vengono affidati compiti sempre nuovi e di crescente responsabilità. E soprattutto, quanti ne verranno assunti? La domanda arriva dal sindacato che il 17 gennaio incontrerà l’Azienda Sanitaria. E’ in corso infatti il bando per la copertura di posti a tempo determinato, il 2 gennaio si è chiuso l’avviso pubblico.

Su Piacenza sono state avanzate 80 domande di partecipazione, tutte idonee e ammesse alla selezione, fase in cui si sono presentati 62 candidati. Dopo la selezione 55 sono quelli ritenuti idonei. Andranno inseriti nella graduatoria dei professionisti e potranno essere immessi in servizio nei prossimi mesi, a seconda delle esigenze che si presenteranno in Ausl.

A prima vista il numero sembra consistente, ma il sindacato ribalta questa impressione.

“Ottanta domande su Piacenza, trecento su Parma, in realtà ci dicono che c’è disaffezione alla professione, sono numeri critici”- spiega Giovanni Oliva che per 15 anni è stato infermiere e oggi è sindacalista sul fronte sanità della Cisl.

