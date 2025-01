Casa di Iris, inaugurata una nuova struttura: “Abbiamo coronato un sogno”

“Abbiamo coronato un sogno”. Con queste parole Sergio Fuochi, presidente dell’associazione “Insieme per l’Hospice”, ha inaugurato la nuova struttura polivalente realizzata accanto alla Casa di Iris di Piacenza in via Bubba 100.

Presenti alla cerimonia ufficiale le autorità cittadine e i rappresentanti delle realtà che hanno sostenuto i lavori. Nel nuovo centro di 120 metri quadrati ci sarà la sede legale dell’associazione con tanto di ufficio, una sala multimediale per le riunioni e per medici e oss che lavorano nella Casa di Iris e uno spazio per le attività dei volontari dell’Hospice.

Il centro rimarrà aperto alla cittadinanza che potrà così chiedere informazioni sui servizi quando ne avrà bisogno.