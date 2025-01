Centro commerciale Farnese: il 2025 parte con tre nuove chiusure di attività

Tre nuove chiusure. Al Centro commerciale Farnese di Piacenza sono ormai tante le vetrine spente, gusci vuoti in cui si specchiano i profili dei clienti del supermercato e dei negozi rimasti. Nata sul finire degli anni ’80, la struttura di via Atleti Azzurri d’Italia fu uno dei primi centri commerciali di Piacenza, ma, col tempo, ha assunto anche il ruolo di servizio di prossimità per gli abitanti di Sant’Antonio e del quartiere Veggioletta. Allo storico punto vendita GS, nel 2010 seguì il Carrefour market, che andò incontro a chiusura nel 2015. Da lì fu un periodo buio per i commercianti del centro, che per diversi mesi dovettero resistere senza poter contare sulla presenza forte del supermercato. Alcuni fallirono, ma molti riuscirono a restare in piedi grazie a una clientela affezionata. Nel 2017, la situazione tornò a migliorare con l’apertura del Conad Superstore, presente ancora oggi. Il 2025, però, inizia destando qualche preoccupazione: tre attività sono cessate a fine 2024 (due per pensionamento) e il numero delle vetrine vuote inizia a essere considerevole: su alcune si leggono le scritte “vendesi” o “affittasi”.

L’articolo completo su Libertà