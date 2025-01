Convegno nazionale Sulpl, tre menzioni d’onore alla polizia locale di Piacenza

“Noi siamo la polizia locale”. Il titolo dato alla 38esima edizione del convegno nazionale Sulpl durnate il quale sono state conferite le menzione d’onore agli agenti più meritevoli.

Per il Comando di polizia locale di Piacenza il sindacato di categoria ha conferito la menzione d’onore, per azioni degne di merito compiute nel corso del 2024 all’ispettore Marco Mangia.

“Grazie alla professionalità, all’addestramento, all’innato intuito ed il non comune senso del Dovere assicurava una fondamentale fonte di prova per un fatto gravissimo accaduto tra giovani in ambito scolastico. Nella fattispecie, successivamente ad accoltellamenti ai danni di un minorenne nei giardini delle scuole, individuava autonomamente la fonte di prova fondamentale per le indagini in quanto, viste le caratteristiche dello stesso, faceva spostare il possibile capo d’imputazione da lesioni gravi a tentato omicidio a carico dell’autore del reato” la motivazione che ha portato il sindacato a conferire l’importante menzione all’ispettore Mangia.

Mangia ha ricevuto una seconda menzione insieme agli agenti Mirko Saccardi, Francesco Barducci e Manuela Cretella per aver fermato una rapina in un market. Altra menzione d’onore per l’agente Francesco Barducci, ora attivo nella polizia locale di Firenze, ma nel 2024 in servizio a Piacenza con la seguente motivazione: “Fuori servizio notava un soggetto sul ciglio della carreggiata che tentava il suicidio, cercando di farsi investire da un mezzo di soccorso. Il soggetto era in evidente stato confusionale. Lo traeva in salvo prestando prontamente soccorso ed evitando il peggio, mettendo in sicurezza il soggetto in modo tale che non potesse ulteriormente tentare di arrecare pericolo a se stesso e agli utenti della strada”.