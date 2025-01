Estetica oncologica in aiuto ai pazienti, venerdì 24 cena con raccolta fondi per Amop

In un anno e mezzo sono oltre 200 i pazienti che si sono sottoposti a sedute di estetica oncologica. A dispetto del nome, la cosmesi non c’entra: l’obiettivo è trattare inestetismi e lesioni causate dai trattamenti oncologici. Un servizio importante, che il reparto di Oncologia dell’ospedale di Piacenza ha avviato nel 2023 e che verrà implementato con i fondi di un’iniziativa benefica targata di nuovo Valter Bulla. C’è infatti l’imprenditore piacentino dietro la polentata benefica in programma il 24 gennaio alle 19.30 nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Franca in piazza Paolo VI (25 euro per gli adulti, gratis per bambini fino a 10 anni e 15 euro per bambini dai 10 ai 16; prenotazione obbligatoria al numero 3295933759 o 0523302385): l’obiettivo è raccogliere fondi per Amop (Associazione malato oncologico piacentino).

A organizzare la serata, oltre a Bulla, sono Amop provinciale e sezione di Pontenure, ma anche Avis, Agesci e Masci di Pontenure e diversi commercianti che mettono a disposizione i loro prodotti.

I fondi saranno destinati alle iniziative di umanizzazione coordinate dal reparto di Oncologia: fra queste c’è appunto il progetto di estetica oncologica, ma anche il corso di yoga in collaborazione con Federica Burzoni e Monday Resolution organizzato nell’ambito della cura e dell’assistenza dei pazienti oncologici.