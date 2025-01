Guasto alla linea elettrica dei treni a Milano: ritardi e cancellazioni a Piacenza

Disagi anche a Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica dei treni a Milano. Sul tabellone della stazione di Piacenza campeggiano le scritte “bus sostitutivo” su diverse tratte. La circolazione ferroviaria è infatti stata sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica nel nodo di Milano. I treni, rende noto Fs Italiane, registrano ritardi e cancellazioni.

Informazioni sulla circolazione sono reperibili sui siti web di RFI e delle imprese ferroviarie.

Dalle prime ore di questa mattina, 11 gennaio, in stazione Centrale a Milano la situazione è caotica. Trenitalia invita a “evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”.

E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI, ma i tempi per il ritorno alla normalità non sono al momento quantificati.