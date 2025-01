Il prefetto incontra le comunità religiose: “Dialogo e collaborazione per il 2025”

Questa mattina, sabato 11 gennaio, il prefetto Paolo Ponta ha accolto monsignor Pierluigi Dallavalle, delegato vescovile per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, insieme ai rappresentanti delle comunità religiose della provincia di Piacenza: la comunità islamica (Piacenza e Pontenure), la Chiesa evangelica metodista e la comunità ebraica.

L’incontro, organizzato come da tradizione dai rappresentanti religiosi per portare gli auguri di buon anno, è stato l’occasione per “ribadire l’impegno comune nel promuovere il dialogo interreligioso e interistituzionale”. In un territorio caratterizzato da relazioni serene e collaborative, è stato sottolineato “il valore di iniziative condivise tra le diverse comunità, momenti che favoriscono la conoscenza reciproca e l’arricchimento culturale”.

Il prefetto Ponta, ringraziando per l’attenzione dimostrata verso il rappresentante del Governo sul territorio, ha rinnovato la disponibilità della prefettura “a partecipare attivamente alle future iniziative”. Ha inoltre lodato “lo spirito di accoglienza e integrazione della comunità piacentina, capace di valorizzare le diverse identità culturali e religiose in un’ottica di coesione sociale, nel pieno rispetto della Costituzione e dei diritti umani fondamentali”.