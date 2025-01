Borgonovo, verso la svolta sul progetto della rotatoria in piazza De Cristoforis

Entro la fine di questo mese una delegazione di tecnici Anas si recherà in Comune a Borgonovo per valutare, tra le altre cose, il progetto di rotatoria in piazza De Cristoforis. Un progetto che giace da oltre un decennio nei cassetti della Provincia, che lo aveva finanziato a suo tempo con 250mila euro (lievitati oggi a 400mila euro).

Ora il tormentato iter potrebbe essere arrivato ad una svolta: quella in cui si deciderà se cassare l’opera oppure realizzarla. L’ultima parola spetterà all’amministrazione comunale, che dovrà pronunciarsi una volta che Anas avrà dato il suo parere e una volta che saranno stati resi i risultati di uno studio sui flussi di traffico delle direttrici che incrociano in piazza De Cristoforis, tra cui la Statale 412.

