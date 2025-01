Ladri in gastronomia, si bevono una bottiglia di vino e rubano denaro e tortelli

Ladri scassinano porta nel retro della gastronomia Sbarretti di via Vignola e s’impossessano del denaro contante in un cassetto, di alcune bottiglie d’Ortrugo e di un cabaret di tortelli.

È accaduto alcune notti fa, quasi contemporaneamente sempre in via Vignola, ladri più rumorosi hanno “caricato” un cane pitbull a guardia di un appartamento mettendolo in fuga a colpi di petardi.

Il furto nella gastronomia è stato messo a segno da ladri che sono riusciti a scassinare una porta retrostante l’esercizio e una volta all’interno hanno frugato ovunque, scovando circa 300 euro in un cassetto e prelevando pochi altri euro dalla cassa. “Si sono poi presi una bottiglia di Malvasia che hanno bevuto sul posto” ci hanno detto ieri dalla gastronomia “Sbarretti“ e si sono scelti anche alcune bottiglie di Ortrugo e un cabaret di tortelli appena preparati”: ladri buongustai che hanno colpito nel cuore della notte.

Dalla gastronomia è stato chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini del caso.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ