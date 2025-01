Media Anna Frank, 12 gradi nelle aule al pianterreno. Freddo anche al Gioia Gesuiti

In aula come (quasi) per strada, ma siamo d’inverno. Una delle mattine di lezione, alle 8 e 30, nell’aula della classe terza H il termometro ha misurato il record di freddo, 12 gradi soltanto. Siamo alla scuola media Anna Frank di via Manzoni a Piacenza. A segnalare l’ennesimo disservizio patito nelle scuole piacentine rispetto al termometro è un’insegnante della scuola, Elena Lucchini, presente nella sede dal 2008. La docente ha preso carta e penna e ha scritto a Libertà.

E venerdì pomeriggio anche al liceo Gioia, sempre in città, si sono rincorse segnalazioni circa temperature non proprio accoglienti nelle aule – o almeno, in alcune delle aule presenti nella succursale degli ex Gesuiti in via della Ferma.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’