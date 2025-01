Strage del Pendolino, Piacenza non dimentica: oggi la cerimonia commemorativa

Sono trascorsi 28 anni, ma dimenticare è impossibile. Piacenza non può scordare la tragedia del Pendolino che il 12 gennaio del 1997 deragliò proprio all’ingresso della stazione cittadina. Oggi, come ormai tradizione da 28 anni, si terrà la commemorazione: l’amministrazione comunale – rappresentata, nell’occasione, dall’assessore Gianluca Ceccarelli – parteciperà alla cerimonia in ricordo delle vittime organizzata come ogni anno dal Dopolavoro Ferroviario, accanto ai familiari di chi quel giorno trovò la morte viaggiando.

Alle 11.15 sarà celebrata la funzione religiosa nella basilica di San Savino, seguita dalla benedizione delle stele posta a ricordo al binario 1 Ovest della stazione ferroviaria, dove si terranno gli interventi istituzionali.

Otto furono le vittime: i macchinisti Lidio De Sanctis di Colle Fiorito e Pasquale Sorbo di Roma, le hostess Cinzia Assetta di Roma e Lorella Santone di Cellino Attanasio, gli agenti della Polfer Francesco Ardito di Grottaglie e Gaetano Morgese di Terlizzi e le passeggere Agatina Carbonaro di Milano e Carmela Landi di Roma. A bordo del treno si trovava anche il politico Francesco Cossiga, senatore a vita ed ex presidente della Repubblica, che ne uscì illeso.