Confagricoltura: “Allevamenti suini blindati per la Psa, ma sui vettori nessun controllo”

“A causa di una positività alla Psa negli allevamenti si procede, giustamente, al vuoto sanitario dello stabilimento e poi si tracciano tutti gli allevamenti potenzialmente connessi. È paradossale che di fronte alle positività accertate sui cinghiali non si faccia altrettanto nel selvatico”. E’ Confagricoltura Piacenza a renderlo noto, aggiungendo che “Una positività in un allevamento a Vigolzone ha di fatto bloccato tutte le aperture alla movimentazione negli allevamenti suinicoli di buona parte della provincia ; i capi non possono essere spostati per questioni di sicurezza, con i conseguenti problemi gestionali di sovraffollamento ed enormi danni economici, mentre i cinghiali, principale vettore della malattia, corrono numerosi e liberi. Oltretutto, coni lupi alle calcagna, si spostano di più contribuendo alla diffusione della malattia. Una situazione che mette sotto scacco allevatori e agricoltori e che non è più sostenibile”.

un branco di 10 cinghiali

A sostegno di quanto affermato Confagricoltura ha diffuso il video effettuato da un agricoltore della zona di Castell’Arquato che ha ripreso un branco di una decina di cinghiali che solca i campi e attraversa la strada.

“Purtroppo non me ne ero accorto e ho smesso di filmare – racconta l’agricoltore –, ma stavano correndo così veloci perché fuggivano dai lupi che li seguivano. Del branco di lupi ho però altri filmati: è costituito da cinque elementi, sono sempre gli stessi – prosegue il racconto dell’agricoltore -. Quando non vedo i lupi per qualche giorno, puntualmente, i cinghiali entrano nei campi a far danno: vanno soprattutto nel campo di grano perché prima avevo seminato il mais e qualche pannocchia interrata è per loro un boccone ghiotto, ma distruggono tutto il lavoro”.