Grave incidente tra due auto e un carro attrezzi a Castel San Giovanni: due feriti

Due auto e un carro attrezzi sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la direttrice che da Castel San Giovanni conduce verso Stradella. L’incidente è avvenuto davanti a una stazione di rifornimento del gas metano. Due persone hanno riportato traumi e ferite, ma non sono in pericolo di vita.

A restare coinvolte sono state una fiat grande Punto e un carro attrezzi che si stavano dirigendo da Castello verso Stradella. In direzione opposta proveniva invece un’Honda. Lo scontro tra i tre mezzi pare sia avvenuto mentre la Grande Punto stava facendo manovra per entrare nella stazione di servizio. Sul posto Polizia locale e vigili del fuoco con anche i carabinieri di Castel San Giovanni.

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Per consentire le operazioni di soccorso e pulizia della sede stradale si sono formate lunghe code.