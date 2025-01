Il gelo siberiano poi la magia bianca: 40 anni fa la nevicata del secolo anche a Piacenza

Se la giornata comincia a zero gradi, anima e corpo si richiudo a riccio. Ieri il sole splendeva ma il freddo reclamava e giustamente il suo impero. Niente, ma proprio niente a confronto di quegli stessi giorni del 1985. I giorni, quarant’anni fa, della nevicata del secolo sul Belpaese. Il primo ambasciatore sarà un gelo artico, meno vent’uno gradi registra l’Osservatorio Alberoni a San Lazzaro – raccontano le cronache di Libertà – tra l’11 e il 12 gennaio, come nel mitico 1929. Ben presto la neve comincia a scendere, a posarsi e alza una coltre in città e in provincia come mai si era vista, a mezza gamba. Sul Facsal c’è chi improvviserà anche una gara di sci.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’