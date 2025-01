Palazzo Farnese riaccende i colori e le luci intorno si fanno più dolci

In gergo tecnico si chiama “relamping”, in gergo emotivo si chiama “wow”. Palazzo Farnese cambia luce e si sa che la luce è un grande scultore. Se poi, oltre all’estetica, si cavalca il solco dell’efficienza energetica il binomio è più che politicamente corretto. Si deve ad un iniziale finanziamento del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il “relamping” che ha riguardato Palazzo Farnese, il monumento principe della città, e a febbraio ne verrà mostrata la resa con una presentazione. Poi sono state apportate modifiche alle disposizioni economiche sul Pnrr, ma è rimasta la garanzia della copertura finanziaria con risorse nazionali. Il relamping è l’intervento chiave quando si parla di efficienza energetica e consiste nella sostituzione di corpi illuminanti tradizionali come lampade alogene, a incandescenza o fluorescenti, con moderne lampade a Led (Light emitting diode), così da ottenere una diminuzione dei consumi energetici. Intervento eco-tecnico, dunque, ma anche di qualità estetica.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’