Vent’anni di legge Sirchia: “Fu rivoluzionaria ma ancora troppi morti”

Il 10 gennaio 2005 entrò in vigore la legge sul No al fumo nei locali chiusi. Girolamo Sirchia, ministro del governo Berlusconi, ne è il padre.

“In vent’anni la percentuale di fumatori si è ridotta ma lentamente. Nel 2008 fumava un piacentino su tre, ora è uno su 4, in linea con l’andamento italiano”, spiega il dottor Cosimo Franco, primario di Pneumologia. “Dobbiamo purtroppo fare ancora oggi i conti con le 90mila morti all’anno legate al fumo. E parecchie sarebbero evitabili. È come se ogni anno sparisse una piccola Piacenza. La legge Sirchia ci è venuta in aiuto, ma lentamente”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’