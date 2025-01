Aism, cena benefica: “Per le spese di carburante di trasporto dei pazienti”

Ogni mese l’Aism conta un centinaio di trasporti. Cento persone che usufruiscono del servizio offerto dall’associazione per effettuare visite mediche o fisioterapia. “Ma è chiaro che questi trasporti hanno un costo” sottolinea Daniela Reggiori che di Aism Piacenza è stata presidente fino a qualche anno fa, prima di passare il testimone a Dario Inzani.

cena benefica

È con l’obiettivo di pagare il carburante necessario per incrementare i trasporti che si svolge la cena benefica in programma sabato 25 gennaio a “La Rondanina” di Castelnuovo Fogliani: l’appuntamento è alle 19 e sarà preceduto dalla presentazione del libro di Antonella Ferrari “Comunque mamma. Storia di una ferita ancora aperta”.

La serata è promossa dall’imprenditore Valter Bulla: “L’obiettivo che Daniela si è data di incrementare i trasporti dei pazienti è lodevole – spiega – e per questo si è pensato di organizzare una serata benefica. Intanto ringraziamo la famiglia Bargazzi che ci ospiterà in questa cena, il cui costo è di 45 euro a persona. Da parte nostra ci auguriamo che il riscontro delle persone sia forte in modo da poter raccogliere tanto da donare”.

come partecipare

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 3295933759 (Valter) oppure 3899947629 (Daniela).