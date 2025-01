Borla, la cagnolina Camilla è scomparsa: “Probabilmente ce l’hanno rubata”

Camilla è una cagnolina di due anni, di razza meticcia, la madre era una Dachsbracke, che è un ottimo segugio. È scomparsa il 2 gennaio a Borla, dopo essersi allontanata da casa: vane le incessanti ricerche della famiglia, preoccupata e immersa nell’incubo del non sapere dove sia.

ricerche molecolari

Negli ultimi giorni la scelta dei proprietari di coinvolgere una guardia cinofila: “I cani molecolari hanno rilevato un prelevamento da terra di Camilla a cento metri dal giardino di casa da dove è scappata: questo vuol dire, senza dubbio, che qualcuno l’ha presa e portata via. Camilla non è di razza pura, ma vedendola, sembrerebbe di sì.

L’appello

In famiglia manca molto: prego chiunque sapesse qualcosa di farci sapere”, l’appello della proprietaria Giorgia Varani.

Dopo l’esito della ricerca molecolare, la denuncia ai carabinieri: “Ci hanno detto in questi giorni che potrebbe essere in località Cergallina, a Vernasca, ma non l’abbiamo trovata. È una zona pericolosa, tra lupi e cacciatori”, la preoccupazione di Varani è tanta.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTA’