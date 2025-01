Controlli stradali: a dicembre quasi 600 infrazioni, 41 patenti ritirate

Dodici servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nelle aree più sensibili sono stati disposti dal prefetto Paolo Ponta, d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, il presidente della Provincia e il sindaco del Comune di Piacenza.

Complessivamente sono state controllate 1.157 persone sottoposte a obblighi giudiziari, due i verbali per i conducenti di monopattini, 29 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti e sono stati sequestrati oltre 150 grammi di droga.

I controlli a Piacenza hanno coinvolto anche i militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure” e hanno interessato Piazza Cavalli, le zone della stazione ferroviaria, giardini “Margherita” via Roma, via Maddalena-angolo Piazzetta San Giacomo, via Colombo, viale Dante, via Calciati, via Boselli, via della Conciliazione, via del Piacentino, via IV Novembre ponendo specifico riguardo al viale Pubblico Passeggio e zone limitrofe, al parco “Baia del Re”, viale Sant’Ambrogio. In provincia i controlli si sono svolti in particolare nei comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone e Pontenure.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di dicembre 2024 sono state accertate 594 infrazioni, di cui 10 per eccesso di velocità, sei per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, quattro per guida senza patente, 15 per omessa revisione periodica, 11 per sorpasso pericoloso, cinque per omessa precedenza, tre per inosservanza segnale semaforico, sette per mano da tenere, tre per guida con Carta di qualificazione del conducente scaduta, sette per circolazione senza assicurazione Rca, cinque per utilizzo di cellulare alla guida, uno per divieto di fermata e di sosta dei veicoli, uno per inosservanza delle strisce longitudinali, 19 per guida in stato di ebbrezza e uno per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sono state ritirate 41 patenti e nove carte di circolazione, disposti sei sequestri di veicoli e otto fermi, nonché rilevati 65 incidenti.