Dà in escandescenze in via Colombo, passanti spaventati chiamano i soccorsi

Un giovane ha improvvisamente dato in escandescenze fermando in modo violento i passanti e spaventandoli. E’ accaduto l’altra sera in via Colombo, a Piacenza. Protagonista dell’episodio un trentenne piacentino che era sottoposto al provvedimento di messa in prova presso i servizi sociali dal tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia per precedenti reati. I passanti di via Colombo, comprensibilmente spaventati dal trentenne che era forse ubriaco o aveva forse assunto stupefacenti, hanno chiamato il 112 e il 118. Sono così accorsi sul posto i carabinieri con una pattuglia e un’ambulanza. I sanitari hanno cercato di calmare il giovane, senza riuscirci. Non senza fatica è stato condotto in caserma e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Anche in questo frangente il trentenne ha cercato di colpire carabinieri e sanitari che alla fine lo hanno sedato e condotto all’ospedale.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’