In arrivo nuove telecamere a Carpaneto, intervento da 100mila euro

È stato ufficialmente affidato l’incarico per l’installazione di un nuovo e ulteriore sistema di videosorveglianza, che interesserà alcune delle aree più sensibili del nostro Comune. Lo rende noto il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, spiegando che l’impianto “si unisce alla rete di videosorveglianza già esistente. Tutti gli ingressi del territorio sono coperti dalle telecamere di lettura targhe, e diversi punti interni sono già sorvegliati da videocamere attive h24”.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 68mila euro, oltre agli oneri tecnici e di legge previsti, per un ammontare totale di 101mila euro, e verranno realizzati dalla ditta Progetto 8, che è risultata affidataria della fornitura e della posa; inizieranno a breve e saranno portati a termine nel giro di pochi mesi, garantendo tempi rapidi e un impatto minimo sulle attività quotidiane delle zone interessate.

“L’Ufficio tecnico ha chiuso progetto e affidamento negli ultimi giorni dell’anno – spiega il primo cittadino -, per evitare che le somme veicolate per l’intervento finissero in avanzo di amministrazione, garantendo i lavori nei primi mesi del 2025”.

le aree di intervento

Le aree oggetto dell’intervento sono: la fontana storica; la nuova palestra, punto di riferimento per le attività sportive e sociali; l’ingresso delle scuole medie, luogo frequentato quotidianamente dai ragazzi e dalle loro famiglie; il parcheggio della Casa della salute; il parcheggio e l’ingresso dei cimiteri di Carpaneto e Celleri, per combattere l’inciviltà degli abbandoni dei rifiuti; il nuovo parco giochi di Viale Matteotti, per garantire la sicurezza dei più piccoli e delle famiglie.

l’obiettivo del progetto

“Il progetto nasce con l’obiettivo di garantire la sicurezza di luoghi sensibili e del nostro patrimonio pubblico – prosegue Arfani -, prevenendo eventuali atti vandalici o comportamenti illeciti. La videosorveglianza rappresenta una misura concreta per rendere il nostro comune ancora più sicuro, a beneficio di tutti i cittadini. Questa iniziativa contribuirà a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità, rafforzando la protezione dei luoghi a cui tutti teniamo”.