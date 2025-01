Michele non può pagare 1.700 euro di multa: rischia di perdere il suo cane

Michele vive in uno degli edifici abbandonati di via Nino Bixio, a Piacenza, con il figlio. È uno degli invisibili di Piacenza, di quelli che è più semplice ignorare quando li vedi chiedere l’elemosina in corso Vittorio Emanuele.

Ha smesso di esserlo, invisibile s’intende, dal 31 dicembre, ossia da quando sui social è apparsa la fotografia di uno dei suoi cagnolini, Lupo, scappato da casa e recuperato dal canile municipale di Piacenza.

A Michele sono stati comminati oltre 1.700 euro di multa per “palese mancanza di custodia” e sul cane pende un provvedimento di sequestro amministrativo della durata di 90 giorni: passati questi, Michele non potrà più entrare in possesso del suo amico a quattro zampe.

“Michele è andato a riprenderlo anche perché il cane ha un microchip che è a lui intestato, ma non glielo hanno restituito – spiega una cittadina che si è presa a cuore il caso del senzatetto – anzi, prima gli hanno chiesto di pagare una multa e poi hanno provato a fargli firmare la rinuncia di proprietà. Per lui Lupo e gli altri cani sono una parte di famiglia, dà loro da mangiare a volte anche privandosene lui”.

Oggi il cane è in canile: interpellata la struttura, la responsabile Laura Gatti spiega che “è stato disposto un sequestro amministrativo di 90 giorni, ma non è il canile ad averlo emesso”.

L’assessora con la delega al benessere animale Serena Groppelli spiega che “il sequestro è stato fatto perché il padrone non è in grado di prendersi cura del cane che è stato recuperato vagante più di una volta. Questo è considerato palese mancanza di custodia, equiparabile all’abbandono”.