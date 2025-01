Piacenza al Quadrato: cinque giovani partiranno per la Silicon Valley

Da pochi giorni si è concluso il programma di formazione imprenditoriale Start Up Creation Lab, organizzato dal Comune di Piacenza in concomitanza con Open Lab S.r.l. nell’ambito del progetto “Piacenza al Quadrato”.

L’iniziativa ha dato la possibilità a studenti, neolaureati e dottorandi di trasformare le loro idee in progetti solidi, tramite l’apprendimento di metodologie nuove, il confronti con esperti del settore e workshop tematici.

Sono quattro i team che hanno riscosso maggiore successo: ITAR, VOCE, RepubblicaMusica e ChainStream.

Alcuni giovani di questi team sono stati premiati per le loro idee: cinque di loro partiranno il 20 gennaio per San Francisco, per poter conoscere da vicino la realtà della Silicon Valley, famosa in tutto il mondo per essere la culla delle migliori e più grandi start-up.

Grande soddisfazione per Francesco Brianzi, assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca: “Una opportunità più unica che rara per i nostri giovani: la rete di Piacenza al Quadrato è una delle prime 20 reti italiane vincitrici del bando nazionale Giovani e impresa di ANCI, in seguito menzionata a Future4Cities a Milano. Un finanziamento che ci ha permesso di fare cultura di impresa nella comunità giovanile piacentina e provinciale insieme ai più importanti stakeholder e associazioni di categoria del territorio, rivelatasi una scelta vincente. I vincitori del percorso Startup Creation Lab, tra cui figurano dottorandi e neolaureati delle università piacentine, avranno l’opportunità di visitare la Silicon Valley e contesti strategici del calibro di INNOVIT, il principale polo italiano dell’innovazione e della cultura, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coordinato dal Consolato Generale d’Italia a San Francisco e dall’Ambasciata d’Italia a Washington DC. Un grande orgoglio per il nostro Comune e per il territorio, che confidiamo possa creare un ponte virtuoso per progetti futuri”.