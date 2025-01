Liceo Gioia, si rompe un tubo: 400 studenti in Dad per colpa del freddo

Un effetto di déjà vu del 2020 nella giornata di oggi, 14 gennaio, per molti studenti e insegnanti del Liceo Gioia di Piacenza.

La colpa è di un tubo dell’impianto termico della caldaia della sede distaccata Ex Gesuiti. Un dettaglio non indifferente: con queste temperature basse, il freddo è troppo per rinunciare al riscaldamento.

Ieri la scuola aveva diramato un comunicato per avvisare i 400 ragazzi e i venti insegnanti per far sì che si organizzassero per svolgere le lezioni di oggi in Dad.

Nella tarda mattinata la direzione scolastica e la proprietà dell’immobile hanno confermato che, grazie al lavoro dei tecnici, il problema è stato risolto e quindi l’impianto di riscaldamento è stato ripristinato.

Già da domani, per fortuna, studenti, insegnanti e personale scolastico in generale potranno tornare in presenza per svolgere tutte le loro attività.