Via Manfredi, trovano un ordigno bellico in casa: intervengono gli artificieri

Una granata di cannoncino da 3.7 cm HE di nazionalità austriaca, già in uso dal 1° Conflitto Mondiale, è stata rinvenuta nella mattinata di martedì 14 gennaio dagli eredi del proprietario di un immobile di via Manfredi a Piacenza.

Sul posto è quindi intervenuto il personale del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza per le operazioni di bonifica coordinate dalla Prefettura. Presente alle attività, come previsto dai protocolli d’intervento per queste circostanze, anche il personale della Croce Rossa per gli aspetti sanitari.

Subito dopo il ritrovamento l’abitazione è stata messa in sicurezza e sorvegliata dagli operatori della questura, fino al completamento delle operazioni.