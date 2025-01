Disagi per spandimento di fanghi e cattivi odori: “Coinvolgeremo la Regione”

Spandimento di fanghi e gessi da depurazione. Sono stati i protagonisti dell’incontro, organizzato dalla Provincia di Piacenza, tra i sindaci del territorio e i tecnici di Ausl e Arpa. “Ci attiveremo per coinvolgere la Regione al fine di trovare soluzioni percorribili” la promessa della presidente Monica Patelli in merito alle numerose e complesse tematiche relative allo spandimento di fanghi e gessi da depurazione in agricoltura.

Disagi a Monticelli, Caorso e Fiorenzuola

Il focus del meeting, che si è svolto in via telematica, è stato soprattutto sulla natura odorigena di questi prodotti e sui malesseri denunciati in più occasioni dalla cittadinanza soprattutto nei territori comunali di Caorso, Monticelli d’Ongina e Fiorenzuola d’Arda. Sul tavolo, a seguito del successo ottenuto dalle impugnazioni di alcune ordinanze dei sindaci in materia, le ipotesi per mitigare gli effetti negativi delle attività di spandimento.

“La Provincia non ha – spiega Patelli – competenze dirette sull’ambiente, ma nella sua veste di ‘Casa dei Comuni’ ha deciso di favorire questo incontro per consentire una valutazione comune sul da farsi. Alla luce delle questioni tecniche e legali sollevate dagli amministratori locali e delle problematiche segnalate dalla cittadinanza in più aree del territorio, ci stiamo già attivando come Provincia per individuare, in seno alla Regione Emilia-Romagna, l’interlocutore corretto per valutare soluzioni concretamente percorribili”.