Scontro tra due auto a Castel San Giovanni, disagi al traffico in via Allende

Incidente nella mattinata di mercoledì 15 gennaio a Castel San Giovanni. In via Allende, per cause da chiarire, due auto si sono scontrate. Fortunatamente le persone a bordo dei mezzi coinvolti non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. L’incidente ha provocato lunghe code verso la zona logistica.