Tangenziale di Castello: tre mesi per il progetto, entro fine anno posa prima pietra

Nell’arco di tre o la massimo quattro mesi sarà pronto il progetto preliminare della tangenziale nord ovest di Castel San Giovanni, di cui la prima pietra potrà essere posata entro fine 2025. È questo l’impegno ufficiale assunto da Giovanni Salvatore D’Agostino, direttore tecnico generale della società Ivrea Torino Piacenza (ITP), a cui spetta l’onere di costrure la bretella nord ovest del capoluogi della Val Tidone.

Il direttore tecnico, a un mese dal subentro di ITP a Satap nella gestione dell’A21, ha incontrato amministratori locali e operatori della logistica. Per la bretella spartitraffico tra la rotatoria nei pressi dell’A21 e Campo d’Oro si parla di un investimento di non meno di 15 milioni di euro. “Questa almeno è la stima più verosimile dai dati di cui siamo in possesso” ha precisato D’Agostino il quale si è impegnato anche a “ammodernare il casello dell’A21 di Castel San Giovanni”.

La sindaca Valentina Stragliati si è detta “contentissima per le tempistiche molto veloci prospettate dalla società ITP, a un solo mese dal suo subentro nella gestione dell’A21, su di una partita per noi annosa e strategica”.

Non solo tangenziale

Di pari passo con la promesse di iniziare entro l’anno i lavori per la tangenziale nord ovest, tutta in carico a ITP, gli operatori della logistica hanno assunto un altro impegno. Quello cioè di creare un collegamento diretto tra la rotatoria (dove insiste il monumento al carabiniere) e il casello autostradale con anche un mega parcheggio da 82 posti per i mezzi pesanti diretti al polo logistico. In questo caso si parla di oltre due milioni di euro di investimento tutti in carico alla logistica.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’