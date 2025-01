Truffe agli anziani, quattro arresti a Genova. Avevano colpito anche a Podenzano

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Genova con l’accusa di aver truffato diversi anziani con la tecnica del finto avvocato o del finto maresciallo.

Si tratta di quattro uomini napoletani di età compresa tra 27 e 55 anni ai quali gli investigatori contestano sei truffe nelle province di Genova, Piacenza e Alessandria. Il bottino complessivo, tra soldi e gioielli, ammonterebbe a 20 mila euro. Nel Piacentino la truffa era andata a segno nel comune di Podenzano.

Le vittime venivano contattate telefonicamente da finti carabinieri o avvocati. In genere i truffatori dicevano che il figlio era coinvolto in un incidente stradale e che per evitare l’arresto era necessario pagare immediatamente una somma di denaro.

Tre dei quattro arrestati sono finiti a Poggioreale mentre uno era già nel carcere di Bologna per un altro motivo.