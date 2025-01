Borgonovo, l’ufficio postale riaprirà il 22 aprile: allestita una sede provvisoria

Riaprirà dopo Pasqua, il 22 aprile, l’ufficio postale di Borgonovo. La sede, in piazza della Costituzione, è infatti interessata da un intervento di ristrutturazione.

Nel frattempo per gli utenti è stata allestita una sede provvisoria, in un container alle spalle della sede in muratura. Al suo interno il personale riceve dal lunedì al venerdì dalle 8, 20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. All’esterno è funzionante anche un servizio di Postamat.

Nel frattempo Poste Italiane comunica che i lavori consistono in un “ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza”. Anche l’ufficio postale di Borgonovo è infatti inserito nel progetto Polis – Casa dei servizi digitali che interessa 7mila sedi a livello nazionale.

A Borgonovo i lavori interessano quindi non solo la sede muraria, ma anche un riorganizzazione dei servizi con una maggiore digitalizzazione per accorciare le distanze tra utenti, Poste e pubblica amministrazione.