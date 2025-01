Coli, incendio alla Sella dei Generali: paglia e sterpaglie in fumo

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio, alla Sella dei Generali, altopiano situato nel comune di Coli. In fiamme paglia e sterpaglie, con il rogo – innescato lungo un argine per cause ancora da verificare – che è stato prontamente domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, intervenuti con il supposto di un’autobotte proveniente da Piacenza.