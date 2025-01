Edoardo Prati sulla Gen Z: “Aspettative alte ma dicono che siamo deficienti”

Lo definiscono il “Barbero di TikTok”, ma guai a chiamarlo così. Vuole solo essere Edoardo Prati. Ventenne, riminese, e da qualche tempo il divulgatore più giovane e famoso del web con oltre 600mila follower su Instagram: sui social è diventato celebre grazie alle sue riflessioni sulla vita, le relazioni e l’amore interpretando in maniera semplice le opere letterarie del passato.

Sarà lui il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Se la Generazione Z interpreta la Storia”, promossa dal Comune di Piacenza.

Ci si chiede spesso cosa manca ai ragazzi d’oggi, ma forse bisognerebbe chiederlo a loro. Lei come risponderebbe?

“Da quando siamo diventati oggetto di studio, anzi oggettificati, viviamo un problema enorme: ci sono altissime aspettative su di noi, dal punto di vista della carriera scolastica e lavorativa, ma nonostante questo siamo considerati al più basso gradino dal punto di vista umano. Di noi dicono che siamo dei deficienti ma dobbiamo raggiungere il massimo di tutto. Non funziona così: non si può pretendere di indottrinare una persona facendola credere un’idiota e poi pretendere il massimo grado di ogni aspettativa. Anche perché a forza di dirci che siamo degli idioti, c’è la possibilità che qualcuno lo diventi”.

L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTÀ