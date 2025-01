Ferriere, bando per il trasporto scolastico deserto: contributi per famiglie

Da Gambaro a Ferriere tre volte al giorno per portare i figli a scuola. Elena Quagliaroli è mamma di due figli che frequentano la scuola a Ferriere e che ogni mattina, da lunedì a venerdì , porta i suoi ragazzi in paese con la sua auto e nel pomeriggio li recupera. Uno esce nel primo pomeriggio, l’altro più tardi. La situazione è analoga per altre tre famiglie del territorio di Ferriere, nella zona di Centenaro e di Moline dove il servizio scuolabus quest’anno non c’è.

Bando di gara deserto: interviene il comune

Il servizio non c’è perché il bando di gara è andato deserto, ma il Comune ha voluto sopperire con un contributo economico a quelle quattro famiglie che hanno deciso e accettato di portare i loro figli a scuola con mezzi propri. La somma impegnata dal Comune in totale è di 10.500 euro e mensilmente viene erogato il contributo.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ