Pallavolista di 14 anni colta da un malore mentre si allena a Castelsangiovanni

Una pallavolista di 14 anni è stata colta da un malore mentre si stava allenando. L’episodio è avvenuto attorno alle 19.30 di giovedì 16 gennaio al Palacastello di Castelsangiovanni in strada Spadina. Sono stati per tutti momenti di apprensione perché la ragazza, che milita nella Castellana Volley, ha improvvisamente perso i sensi. Per prestarle i primi soccorsi si sono precipitati i sanitari a bordo di un’ambulanza e di un’automedica inviate dal 118. Per fortuna la giovane atleta, dopo le prime cure ricevute sul posto, ha ripreso coscienza. Le sue condizioni sono apparse migliorate ed è stata trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.