Rottofreno: cresce la popolazione, stranieri in calo e meno matrimoni

Continua la crescita demografica di Rottofreno: 29 persone in più rispetto al 2024, attestandosi a 12.402 residenti. La popolazione sta cambiando le proprie origini. Infatti, se gli stranieri sono in calo, prosegue l’aumento dei nuovi italiani: negli ultimi due anni sono 266 le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, matrimonio, iure sanguinis (acquisizione della cittadinanza se uno dei propri genitori o entrambi o un ascendente ne sono in possesso), trasmissione diretta ai minori conviventi, 18enni nati e residenti ininterrottamente dalla nascita.

popolazione di rottofreno

La popolazione è suddivisa in 6.098 maschi e 6.304 femmine di cui 1.428 stranieri (685 maschi e 743 femmine). La quasi totalità vive in famiglia, vale a dire 12.357; solo 45 in convivenza. Le famiglie sono 5.275 di cui 683 con almeno uno straniero. In corposo calo i nuovi nati nel 2024, fermatisi a 80. I bebè si suddividono in 36 maschi e 44 femmine di cui 17 stranieri; zero morti nel primo anno di vita e zero nascite di gemelli.

matrimoni religiosi e divorzi a rottofreno

Prosegue il calo dei matrimoni religiosi: 3 a fronte di 12 con rito civile (di cui 4 con almeno un cittadino straniero). Nessuna unione civile tra persone dello stesso sesso. Stabili separazioni (due) e divorzi (nove).