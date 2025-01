Sant’Antonio Abate a Campremoldo Sotto, messa nella stalla per don Civardi

Come ogni anno c’è una tradizione che resiste contro ogni forma di modernità e che una volta tanto fa riavvicinare ai valori della terra e dell’agricoltura: domenica 19 gennaio, alle ore 15, torna la celebrazione della messa nella stalla a Campremoldo Sotto (Gragnano) in occasione della festa di Sant’Antonio Abate e in ricordo di don Sandro Civardi, ex sacerdote di Campremoldo che non a caso si autodefiniva “parroco agreste”. L’appuntamento sarà alle Aziende Agricole Fugazza, alla stalla in località Co’ di Sotto (raggiungibile in auto da Campremoldo Sotto).

La celebrazione, sempre molto partecipata anche dalle famiglie con i bambini, si tiene sotto al portico coperto, tra i recinti delle vacche che talvolta intervengono nella funzione coi loro muggiti. E tanti ne approfittano per portare i propri cani o altri animali da compagnia per la benedizione di Sant’Antonio. Ad animare l’evento e a riscaldare l’ambiente ci penserà il gruppo Alpini di Agazzano che, dopo la messa, inviterà tutti i presenti al rinfresco con grana padano, salame cotto o gli immancabili “turlìtt”. Il tutto, accompagnato da vin brulè caldo.