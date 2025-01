Torna a Piacenza il corso gratuito di autodifesa per donne: “Adatto a tutte le età”

Torna a Piacenza il corso di autodifesa personale femminile gratuito organizzato dall’associazione “I Draghi”, con il patrocinio del Comune di Piacenza.

L’appuntamento, che quest’anno giunge alla sua quindicesima edizione, rappresenta un’occasione importante per tutte le donne che desiderano imparare a proteggersi e acquisire maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza personale.

Il corso si terrà per tre sabati consecutivi, a partire da questo 18 gennaio, dalle 14.30 alle 16.00, presso la palestra Lomazzo di via Giordani. Un’iniziativa che ogni anno riscuote grande successo e partecipazione.

Un corso per tutte, senza limiti di età o esperienza

“Il corso – ha spiegato durante la presentazione in Comune l’assistente istruttrice Paola Giorno – non prevede alcun limite di età o di esperienza pregressa, ed è aperto a tutte le donne a partire dai 13 anni. Non importa se si è alle prime armi o se si ha già esperienza in discipline simili: l’obiettivo è quello di fornire tecniche pratiche e teoriche per affrontare situazioni di emergenza e riconoscere i pericoli. Sono 15 anni che organizziamo questi corsi con il patrocinio del Comune e ogni anno vediamo una partecipazione sempre più forte. Durante il corso, le partecipanti imparano tecniche di autodifesa e ricevono consigli su come gestire eventuali situazioni di emergenza. È un mix tra teoria e pratica, dove si forniscono anche informazioni su come riconoscere i pericoli che potrebbero trovarsi ad affrontare. Le donne che si rivolgono a noi sono di tutte le età e spesso si trovano a dover affrontare situazioni di insicurezza, come nel caso di quelle che tornano la sera a Piacenza con il treno e si sentono vulnerabili nelle zone limitrofe alla stazione”.

come iscriversi

È possibile iscriversi al corso telefonando al numero 3286148432, scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] oppure recandosi alla palestra Lomazzo di Piacenza.